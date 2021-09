James Rodríguez sobre el próximo partido del Everton: "Si me quieren llevar, estaré apto; con ganas"

Llegó la hora de la verdad. Después de una larga espera y de mucha incertidumbre, James Rodríguez podría sumar sus primeros minutos de la temporada, el próximo lunes 13 de septiembre.

Allí, Everton recibirá al Burnley, por la cuarta jornada de la Premier League y el mediocampista colombiano espera estar en el terreno de juego. Así lo expresó, este jueves, en la plataforma 'Twitch'.

"Everton juega el lunes; si me quieren llevar, estaré apto y con ganas de jugar. Si me toca jugar, estaré contento de hacerlo porque me han brindado mucho cariño en el club", dijo.

Recordemos que, hasta el momento, el mediocampista no ha podido jugar con los 'toffees', ya que estaba aislado tras tener contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus.

Además, el director técnico Rafael Benítez ha expresado que James Rodríguez no estaría entre sus planes. De hecho, por eso, le buscaron equipo al volante en el reciente mercado de pases.

Sin embargo, nada se concretó y continuará en el cuadro inglés de Liverpool, al menos hasta que se abra una nueva oportunidad de ficharlo.