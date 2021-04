James Rodríguez, solo elogios con su ‘pana’ Falcao: “Es un líder dentro y fuera, siempre ayuda”

James Rodríguez es solo palabras de elogio para Falcao García y así lo dejó ver en la entrevista con ‘ESPN’.

James Rodríguez: “Lo de Atlético de Madrid estaba casi hecho, Simeone me dijo que era un jugador súper importante”

“Con él tengo una relación espectacular. Soy muy amigo de él. Es un líder dentro y fuera, siempre ayuda mucho, es un líder nato”, afirmó de entrada.

Además, Rodríguez se refirió a los momentos difíciles que ha vivido Falcao García en su carrera: “Es verdad que acá En la Premier se le hizo duro, venia de la lesión del cruzado y luego viene, fue duro, porque pasó un año duro, pero eso pasa siempre, no siempre estarás bien. Le ha dado mucho al fútbol colombiano y agradecemos por eso esperamos que tenga más años de fútbol para que nos de muchas cosas buenas”.

En otro tema, el futbolista del Everton respondió si le gustaría ser entrenador después de que se retire y su respuesta fue afirmativa.

“Hace tres años no lo pensaba, pero ahora sí. Cuando veo fútbol ya no solo veo el balón sino también el tema táctico, cómo están parados, el esquema que tienen, me está gustando todo eso. Me gustaría ir paso a paso, trabajar primero con un equipo pequeño, coger experiencia”, finalizó.