James Rodríguez sorprendió con el equipo que lo pudo haber fichado después de militar en Banfield

Desde su llegada a Grecia, James Rodríguez ha causado sensación en el Olympiacos gracias a sus destacadas actuaciones dentro del terreno de juego. Luego de su periplo en el fútbol de Qatar, el volante fichó por los blanquirrojos y ha retomado su mejor nivel al servicio del club. Este jueves, el exReal Madrid habló en un streaming de Twitch sobre diversos momentos de su carrera y llamó la atención su revelación sobre el equipo que intentó ficharlo antes de llegar al Porto.

Los inicios de Rodríguez Rubio datan de su formación deportivo en la cantera del Envigado, sin embargo, el punto en el cual derrochó todo su talento fue vistiendo los colores del Banfield de Argentina, donde enamoró a la hinchada de 'El taladro' con sus gambetas, corridas y zurdazos colocados al fondo de la red.

Fue tal el nivel del cucuteño, que fue un apoyo importante en la obtención del título de los 'verdiblancos' en la temporada 2009-10. En Europa no lo perdieron de vista y varios equipos se interesaron en el talentoso jugador. Como bien lo saben todos, el cafetero dio el salto al 'viejo continente' arribando al Porto de la liga 'lusa'.

Con los dragones corroboró su buen momento y dio el paso a equipos como Mónaco y Real Madrid. No obstante, antes de llegar a Portugal la carrera del futbolista pudo tomar otro rumbo, según contó el propio James este jueves en compañía de Ricardinho, estelar jugador de futbol sala.

El colombiano confirmó que pudo ser transferido de Banfield hacia el archirrival del Porto: "Voy a contar algo que nadie sabe. Yo tenía todo para ir a tu equipo, el Benfica, estaba todo hecho", expresó Rodríguez.

De inmediato la reacción de Ricardinho no podía ser otra que de sorpresa y bromeó sobre la información dada por el cucuteño: "No puede ser, qué has hecho, James", dijo Ricardinho.

Y es que el volante del Olympiacos no solo dijo que eso pudo ser una realidad sino que hasta se refirió a las cifras que se manejaron ese momento: "Estaba todo hecho, cuando dijeron que Porto iba a poner un poco más para Banfield. Puso como 500.000 euros más o algo así y me dicen: ‘Vas al Porto’", aseguró.

Sin duda alguna, son detalles inéditos sobre la vida futbolística de un jugador que ha sido apetecido por muchos clubes en el mundo y que da de que hablar no solo por su buen desempeño en el campo de juego.