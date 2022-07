James Rodríguez, suplente y sin minutos en el partido de Al-Rayyan contra Racing Molenbeek

Al-Rayyan sigue disputando partidos en Países Bajos, país en el que está haciendo la pretemporada, pero James Rodríguez apenas ha sumado minutos en uno de los tres compromisos que ya jugó el cuadro catarí.

Este sábado, una vez más, el volante cucuteño no tuvo acción con el cuadro dirigido por el entrenador chileno Nicolás Córdova, aunque no hay detalles de si no está en plenitud de condiciones o fue por decisión técnica.

Al-Rayyan se midió en la jornada sabatina al Racing Molenbeek, de la segunda división de Bélgica, y el resultado fue un 3-1 a favor, gracias a los goles de Boli, Al Abdullah y Al Hrazi.

Por su parte, James Rodríguez, estuvo convocado y fue suplente, pero no tuvo minutos, y aún es una incógnita las razones de su ausencia en este partido.

El club de Qatar ha tenido tres partidos de pretemporada en suelo neerlandés, contra el Rhoda, Dordrecht y este sábado contra Racing Molenbeek.

Contra el primer equipo Rodríguez Rubio estuvo en 54 minutos, en el segundo no estuvo convocado y en más reciente fue suplente.

Eso sí, durante los últimos días a James se le ha visto entrenar con normalidad, y en los videos y fotos compartidas por Al-Rayyan en redes sociales se le ha visto haciendo trabajos de fuerza y también con el balón.

Aún no se sabe si el ‘10’ colombiano seguirá en el elenco catarí, ya que meses atrás expresó su deseo de volver a fútbol de Europa, y aunque su nombre ha sido puesto en el radar de algunos clubes, no hay nada formal y por el momento seguiría en el balompié asiático.

De hecho, el único equipo que ha mostrado un interés real por James Rodríguez ha sido el Botafogo, de Brasil, y hasta el presidente de esa institución lo aceptó, pero el cucuteño quiere es jugar en el 'Viejo Continente', donde ya supo brillar con las camisetas del Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.