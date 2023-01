James Rodríguez también se despidió de Gareth Bale: "Fue un placer jugar contigo”

Este lunes Gareth Bale sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio de su retiro como futbolista profesional. El futbolista galés, que triunfó en el Real Madrid, siendo uno de los artífices de la gloriosa época en la que el conjunto 'merengue' ganó tres Champions League seguidas, decidió ponerle fin a su carrera a los 33 años. Tras noticia del habilidoso futbolista, fueron varios los mensajes que le llegaron al deportista, entre uno de ellos, el de James Rodríguez.

El cucuteño, que compartió varias temporadas con Bale en la 'casa blanca', donde ambos supieron desplegar su talento con grandes actuaciones, goles y asistencias; al parecer crearon una amistad más allá de las canchas, y el colombiano supo demostrarle su cariño al nacido en Cardiff.

A través de sus redes sociales, donde recientemente se ha mostrado muy activo, Rodríguez Rubio publicó una historia en la que le deseo lo mejor a lo que viene y además dejó ver su admiración por el extremo de 33 años. “Qué asombrosa carrera. Fue un placer jugar contigo gas. Todo lo mejor para ti”, expresó junto a una foto de ambos celebrando con la camiseta del Real Madrid.

Historia de James Rodríguez Instagram

Recordemos que si bien ambos tuvieron buenas carreras en el equipo español, se podía decir que sufrieron el mismo desenlace en las huestes del conjunto 'merengue', en el cual tuvieron que salir del equipo en busca de más minutos, al ser descartados por Zinedine Zidane.

Mensaje de Gareth Bale

"Después de una candidatura cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del club y del fútbol internacional.

Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, que será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta el último con LAFC y todo lo demás, dieron forma a la carrera de un club que tengo un inmenso orgullo y gratitud. jugando para y capitanear a mi país 111 veces ha sido verdaderamente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje, se siente como una imposibilidad, me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando Empecé por primera vez a los 9 años.

A mis clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. Todos mis gerentes y entrenadores anteriores, personal de trastienda, compañeros de equipo, todos los fanáticos dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familiares, el impacto que ha tenido es inconmensurable.

Mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estarían escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su inquebrantable apoyo

Mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Justo a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiras a ser mejor y te enorgullece.

Entonces, sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. yo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura".