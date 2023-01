James Rodríguez no para de sonar para llegar como refuerzo de Galatasaray: ¿será novela?

James Rodríguez goza nuevamente de un presente alentador en el que se destaca por el buen nivel que ha demostrado con la camiseta de Olympiacos. Desde que arribó al fútbol griego, en los últimos días del mercado de transferencias del verano del 2022, el cucuteño se ha convertido en una de las figuras del campeonato heleno.

En lo que puede ser considerado un resurgir para la carrera del cucuteño, han existido equipos que se han interesado por el habilidoso zurdo, que fecha tras fecha ha aportado en el conjunto dirigido por Míchel González.

En los últimos días cogió fuerza la información que ubicó a Rodríguez Rubio en el Galatasaray, de Turquía. Desde Grecia informaron que James Rodríguez no es transferible y que el equipo no había tenido ningún tipo de conversaciones con respecto a una posible salida del colombiano. "Aunque no queremos responder a la ficción, dejamos claro que James NO ES CONCESIONAL y que no estamos en ninguna discusión con ningún grupo", expresó Nikos Kostois, periodista griego.

No obstante, este martes, en una nueva versión de los hechos, no solo volvieron a mencionar la idea, sino que dieron un paso más allá, asegurando que James Rodríguez ya fichó con el conjunto turco, equipo con el cual habría llegado ya a un acuerdo. En ese aspecto, el comunicador Levent Tüzemen dio pistas al respecto y comentó en su Twitter que el tema iba avanzando positivamente.

🗣️ Levent Tüzemen: "Bugün bir abimden telefon aldım. Yanında Olmypiakos'tan bir yönetici vardı. James Rodriguez'in Galatasaray'a imza attığı iddiasında bulundu. James ayrılırken Galatasaray ile anlaştığını söylemiş. Olympiakos yöneticisi de bunu bana deklare etti." (A Spor) — Metin Oktay (@MetinOktay1107) January 17, 2023

Con esta información se crea un nuevo capítulo con respecto a James Rodríguez, el cual a través de sus redes sociales se ha dejado ver contento en el país heleno, en el cual goza de gran protagonismo, un buen nivel y gran cariño por parte de los aficionados de la 'leyenda'.

Y es que esta noticia llegaría como un 'baldado de agua fría' para el conjunto de El Píreo, que están contentos con James Rodríguez, quien con su buena técnica, goles y asistencias, ha sido clave para el buen momento que vive Olympiacos en la presente temporada, que ha encontrado un resurgir desde la llegada del colombiano y el cambio en el banquillo con Míchel González como nuevo entrenador.

Recordemos que en los 13 compromisos que ha disputado en Liga, ha aportado en siete anotaciones, con tres asistencias y cuatro goles; lo que significa que cada dos encuentros participa directamente en un gol.

Ahora solo resta espera cómo avanza la información para ver si hay una pronunciación oficial por parte de los equipos y/o del futbolista en cuestión.