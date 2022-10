James Rodríguez: “Tengo mentalidad fuerte y fallar el penalti no me afectará; quiero que ganemos”

James Rodríguez dio de qué hablar en la victoria 2-1 de Olympiacos sobre OFI Creta, por su buen juego, una asistencia, pero también desafortunadamente por un penalti errado.

A pesar de eso, el volante cucuteño se destacó en los 45 minutos que estuvo en cancha y tras el pitazo final dio algunas declaraciones sobre lo que fue el partido y sus sensaciones de lo que está viviendo en el fútbol de Grecia.

Para comenzar, a James Rodríguez le preguntaron si el no poder marcar desde los doce pasos lo afectó en el trámite del encuentro, pero el ‘10’ respondió de forma clara y contundente.

“Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. No me importa que no marqué, quiero es que gane el equipo”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, en declaraciones para ‘Cosmo TV’, Rodríguez Rubio mencionó que se siente cómodo en Olympiacos y que el apoyo de la hinchada es vital.

“Trato de ayudar en todo lo que puedo. Estoy feliz, y que sigamos así. La presencia de la multitud siempre es importante, a veces se enfadan cuando perdemos. Queremos hacerlos felices con nuestras victorias. Con su apoyo ganamos confianza en nosotros mismos”, aseveró.

James tuvo una buena presentación este domingo, comenzando como suplente, pero saliendo al terreno de juego para el segundo tiempo y teniendo impacto inmediato en el juego.

El volante colombiano pidió la pelota, se asoció, se llevó marcas y luego dio un pase brillante para su compañero Rodrigues, quien no falló en el área y eso significó el 1-1 parcial en el marcador.

Ahora, se espera que James Rodríguez se ponga en óptimas condiciones para estar desde el pitazo inicial en el próximo duelo de Olympiacos en la Liga de Grecia. El rival del cuadro de El Pireo será el PAOK, el lunes 17 de octubre, a las 12:00 p.m. (hora colombiana).

Hasta la fecha el '10' colombiano ha disputado apenas dos partidos con el cuadro heleno. Su debut fue en la derrota 2-1 con Aris, encuentro que de hecho le costó el puesto al técnico Carlos Corberán. Luego de eso, el cucuteño se sumó a la Selección Colombia, disputó dos partidos preparatorios, pero volvió lesionado a suelo griego, por lo que solo hasta este domingo volvió a sumar minutos con su equipo.

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez?

Envigado (Colombia), Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania); Everton (Inglaterra) y Al-Rayyan (Qatar).