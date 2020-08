James Rodríguez tiene claro que no seguirá en Real Madrid: “En unos días sé para dónde voy”

James Rodríguez aseguró este sábado que en los próximos días sabrá dónde jugará la próxima temporada, aunque no precisó el equipo, ni la liga europea en donde continuará su carrera.

"Ahora hay muchas cosas, está acabando todo, el tema del virus paró todo y algunos clubes no tienen tanto. En unos días sé para dónde voy, pueden pasar días o semanas. En estos momentos no sé”, le dijo Rodríguez al conferencista mexicano Daniel Habif.

"Todavía no sé si Italia, España o Inglaterra… es una duda que tengo y no sé, pero sí quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde sienta que puedo ser querido por todo el mundo”, agregó.

Por último, el mediocampista colombiano se refirió a su presente en el Real Madrid, en donde no es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane, y a lo que siente por no tener regularidad.

"Es frustrante llegar a tu casa sin sudar el uniforme, porque sé que tengo las condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Si yo fuera alguien malo, que no puede jugar, digo ‘bueno, vale’. Pero como he dicho antes, soy una persona que quiere ganar siempre”, manifestó.

Y concluyó: "Son gustos. Zidane tiene gusto por otros jugadores y es respetable, no me voy a meter en esas cosas. No he tenido la mismas chances de otros compañeros, influye mucho todo. Quería irme a y el club no me dejó salir, me tuve que quedar”, finalizó.