James Rodríguez tiene un guante en la zurda: sus pases son los más precisos de la Premier League

Desde que James Rodríguez arribó al Everton , en septiembre del año pasado, jugadores, exjugadores y también la prensa especializada de Inglaterra han destacado su talento con la zurda.

Y no es para menos. En las últimas horas, se conoció que James es el jugador con el mejor promedio de pases largos y precisos en lo que va de esta temporada en la Premier League , según los números y las estadísticas de 'The Other 14'.

El mediocampista colombiano de los 'blues' ha dado 76 pases largos y solo ha fallado 26, para un promedio de efectividad del 75 por ciento, el más alto en el fútbol inglés.

Rodríguez Rubio supera a Joao Moutinho, del Wolverhampton, y Kalvin Phillips, del Leeds United, entre otros destacados futbolistas.

Con esa motivación, el cucuteño espera ser titular este miércoles con Everton frente al Manchester City , a las 3:15 p.m., y contribuir para que su equipo sume y no les pierda pisada a los de arriba.