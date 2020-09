"James Rodríguez tiene una zurda mágica, me gustaría verlo en el nivel de Brasil 2014"

El búlgaro Dimitar Berbatov fue este domingo protagonista de una amplia nota publicada en el diario inglés 'The Sun', en la que se refirió a James Rodríguez, quien sonó fuerte en la semana pasada por su fichaje por parte del Everton, de la Premier League.

Y es que Berbatov puede emitir conceptos de valor, ya que en el año 2014 compartió equipo con el volante colombiano en las filas del Mónaco, de la Liga de Francia, y además en su carrera jugó con Tottenham y Manchester United.

"Tiene esa zurda mágica que puede marcar la diferencia cuando el equipo lo necesita. Me gustaría verlo volver a su forma Mundial 2014, pero no olvidemos que el fútbol no es un deporte individual. Tiene otros diez jugadores en el campo con él", indicó el otrora atacante búlgaro.

"No me sorprendió que fuera al Everton. A veces es necesario retroceder un paso, para avanzar. James viene de no jugar mucho en el Real Madrid y ahora necesita un lugar en el que sepa que va a ser titular. Y en Inglaterra ahora puede retomar esa confianza", agregó el exfutbolista europeo.

Berbatov también habló de la importancia que tiene que el entrenador Carlo Ancelotti sea el nuevo timonel de Rodríguez Rubio.

Así finalizó diciendo que "con Ancelotti ya trabajó James, eso es bueno. Ellos tienen una conexión, estuvieron en otros clubes y para él como futbolista , con suerte, será un gran paso".