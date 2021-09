¿James Rodríguez tomó la mejor decisión al irse a Catar? Los históricos de nuestro fútbol responden

James Rodríguez sigue siendo tema de conversación en Colombia, tras su salida de Everton para irse a jugar al fútbol de Catar, en la presente temporada.

El colombiano sorprendió a propios y extraños con esta decisión y en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron a varios exfutbolistas de nuestra liga para saber de primera mano la opinión de ellos al respecto de esta última jugada del cucuteño.

Andrés Orozco

"James va a adquirir un ritmo importante y será vital para su club y la Selección Colombia, para que sea importante en las Eliminatorias y clasifique al Mundial, todo eso será bueno para él, queremos ver a ese James que conocemos, independientemente de la liga en la que está, será mejor que tenga competencia a que entrene y no pueda jugar, quisiera verlo en otra liga, pero allá jugará".

Carlos Navarrete

"Lo primero que hay que hacer en este caso es respetar la decisión de James, uno no va a ir a un lugar donde no va a estar cómodo y no encontrará la felicidad. Me atrevo a decir que él, en vez de buscar minutos, buscará plata, minutos encuentra en Colombia, Argentina, Brasil, México, equipos de mitad de tabla en Inglaterra, respeto su decisión".

Adolfo 'Tren' Valencia'

"Es bien, está joven, si uno está en un equipo y con un entrenador que no te quiere la idea es que el representante te busque otras posibilidades, ir a Catar es bueno, ya demostró que el técnico lo quiere, en la rueda de prensa se vio. James lo que necesita es competir, el técnico de la selección verá si es suficiente para que esté con Colombia, cuando se pone la camiseta rinde al 100%".

Gonzalo Martínez

"Él tiene sus opiniones, no sabemos lo que James pasó, le pasó a Falcao también. James estudió las cosas, consultó con su familia para tomar la decisión. Si él se siente tranquilo para jugar está bien, es algo personal y se respeta".

Sergio Herrera

"Es una decisión que pensó para sumar minutos y tener chances en la selección, de corazón quiere eso, por eso se fue allá, ya depende de que él tenga una autoexigencia que le permita alcanzar un buen nivel para ser tenido en cuenta para las Eliminatorias".

Álvaro de Jesús Gómez

"Catar le ofrece dos cosas importantes. Primero, le da la oportunidad de tomar entrenamiento, se puede ganar de cuatro a seis semanas, y el ritmo de partido, que se puede tomar en cuatro partidos para ponerse a punto. Le entrega a James económicamente algo que fácilmente lo podía conseguir en equipos grandes, pero hoy no lo tiene. Tercero, es un país que llama la atención y que es sede del Mundial, allá hay un buen ambiente".

'Prono' Velázquez

"Hizo bien, va a ser beneficioso para él, para buscar un mejor rendimiento, un mejor nivel y así llegar bien a la Selección Colombia y volver a figurar, así la liga de Catar no sea tan importante, pero para James será fundamental".