James Rodríguez, totalmente desentendido: "No sé con quién juega Everton esta fecha"

James Rodríguez sigue con sus acostumbradas transmisiones en Twitch y, este jueves, reveló que no tiene conocimiento del calendario de Everton, en la Premier League.

"No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor...", indicó el jugador.

Además, el futbolista volvió a dar detalles de su futuro, que estaría más lejano a los 'toffees' que cercano por las versiones que llegan en los últimos días, desde Inglaterra.

"Tengo fe en que esta temporada será buena para mí, se vienen cosas grandes para mí. De aquí al 30 de agosto puede pasar cualquier cosa, ni yo sé dónde jugaré, estaré donde las cosas salgan bien", añadió.

Sobre su regreso a la Selección Colombia no quiso dar detalles, solamente se limitó a decir que "no sé, es un tema que hablaré más adelante, ahora no se puede".