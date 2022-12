James Rodríguez, un coleccionista de galardones y reconocimientos en el fútbol internacional

El mediocampista del Bayern Múnich, de Alemania, ha sido distinguido entre los mejores desde que empezó a deslumbrar en el fútbol con Banfield, de Argentina. Estos han sido todos sus reconocimientos.

James Rodríguez fue incluido este miércoles por el diario ‘The Guardian’, de Inglaterra, en el listado de los 100 mejores jugadores del mundo en 2018.

El mediocampista del Bayern Múnich y la Selección Colombia viene recibiendo distinciones y reconocimientos individuales, prácticamente, desde que empezó a deslumbrar en el fútbol con Banfield, de Argentina, en 2009.

Ese año fue reconocido como el jugador revelación en ese país y de ahí en adelante no ha parado de cosechar otros logros personales.

Los más importantes, hasta ahora, de su carrera deportiva son el de Mejor gol, Bota de Oro e integrante del once ideal de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Con ocasión de este nuevo reconocimiento, GolCaracol.com recuerda todas las distinciones que ha recibido Rodríguez Rubio, quien no atraviesa su mejor momento deportivo debido a una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda de la que ya se recupera.

Distinciones de James Rodríguez

2009: Jugador revelación en Argentina

2010: Mejor jugador joven de la Copa Libertadores

2011: Mejor jugador del Torneo Esperanzas de Toulon

2011: Revelación del año Dragón de Oro

2012: Jugador revelación en Portugal

2012: Mejor jugador de Portugal en agosto y septiembre

2012: Estuvo entre los mejores jugadores del mundo, según ‘The Guardian’

2013: Estuvo entre los mejores jugadores del mundo, según ‘The Guardian’

2013/2014: Líder de asistencias en la Liga de francesa

2014: Fue incluido en el once ideal de la Liga de Francia, según ‘L’Equipe’

2014: Mejor jugador de la Liga de Francia

2014: Mejor gol de la Copa del Mundo Brasil 2014

2014: Bota de Oro por ser el goleador de la Copa del Mundo Brasil 2014 con 6 anotaciones

2014: Once ideal de la Copa del Mundo Brasil 2014

2015: Incluido en el once ideal de la Liga de España en el mes de abril

2015: Incluido en el equipo idea de la Liga BBVA 2014/15

2015: Mejor mediocampista de la Liga BBVA

2015: Nominado al Balón de Oro

2016: Incluido en el once ideal de la primera fase de la Copa América 2016

2018: Incluido en el equipo de la temporada de la Bundesliga 2017/18

2018: Incluido en el equipo de la temporada de la Champions League 2017/18

2018: Incluido en el listado de los 100 mejores jugadores del mundo, según ‘The Guardian’

