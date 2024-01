James Rodríguez, un tema obligado para el técnico de Sao Paulo: ¿se queda o se va?

James Rodríguez es una de las grandes ausencias en la lista de Sao Paulo de inscritos en el campeonato paulista que comenzó el sábado. Las dudas no faltaron, pero desde el club explicaron los motivos de su ausencia.

Por eso, el técnico del cuadro ‘tricolor’, Thiago Carpini, se tomó el tiempo para responder las preguntas de la prensa sobre la no presencia del mediocampista colombiano y otras de las figuras del equipo.

“Era perfectamente normal, no solo James Rodríguez, sino que Michel (Araujo) tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén (en los planes del club). En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los atletas para que actúen con seguridad. Creo que esto es lo más importante”, aseguró el entrenador del equipo en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

Además, explicó que tienen permitido inscribir jugadores en el campeonato paulista hasta el próximo 16 de febrero, por lo que apenas se ponga a punto el colombiano y sus otros compañeros, podrían aparecer y ser tenidos en cuenta.

¿Sao Paulo ha recibido ofertas por James Rodríguez?

“El Sao Paulo no ha recibido propuestas por el jugador en las últimas semanas y normalmente cuenta con él para lo que queda de temporada. El club considera "normal" la no inscripción en la primera lista enviada a la Federación Paulista de Fútbol”, informaron en el citado medio brasileño.

James Rodríguez durante partido con Sao Paulo. Getty Images

Lo cierto es que James Rodríguez es una de las estrellas que tiene el club sudamericano en sus filas y tiene contrato, por lo que esperan que será clave en la lucha por el Brasileirao y la Copa Libertadores, en este 2024, los objetivos del club, para volver a la gloria, tras varios años de sequía en estos torneos.

“En el ‘tricolor’ ven a James Rodríguez como una pieza importante para el plantel de Thiago Carpini en 2024. Por lo tanto, no planean perderlo y creen que estará al 100% físicamente después de la segunda ronda del Campeonato Paulista”, finalizaron.

