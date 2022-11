James Rodríguez y el gran incentivo económico que habría recibido para renovar con el Olympiacos

James Rodríguez tendría todo listo para extender su contrato con el Olympiacos , club al que llegó el pasado 15 de septiembre, procedente del Al Rayyan. Desde su 'aterrizaje' en 'El Pireo', el volante cucuteño protagonizó un notable resurgimiento futbolístico, que dejó encantado a Míchel González y a las directivas de la institución griega. Por esta razón, decidieron presentarle una 'jugosa' oferta al colombiano, para extender su contrato por un año.

El primer contrato que firmó Rodríguez con 'La Leyenda' tenía como fecha de caducidad el 30 de junio del 2023. El exjugador del Real Madrid acordó recibir $2.5 millones de euros anuales, lo que corresponde a $208 mil euros al mes. A pesar de ser un salario más que generoso, teniendo en cuenta la preocupante realidad deportiva que vivía el '10' de la Selección Colombia antes de llegar a las filas del Olympiacos (duró hasta seis meses sin jugar con el Al Rayyan), Evangelos Marinakis, presidente del club, decidió mejorarle las cifras para contar con su zurda mágica hasta mediados del 2024.

"Evangelos Marinakis no dejó pasar el tiempo y cerró el trato por la renovación de James. A través de su contacto personal con el conocido agente Jorge Mendes, tuvo éxito y cerró rápidamente el trato. Al fin y al cabo, el mánager portugués ha realizado otros (muchos) trabajos con los 'rojiblancos'. El contrato de Rodríguez con el Olympiacos prevé 4.500.000 euros de ingresos netos para el propio jugador. ¡De hecho, esta cantidad no incluye los diversos bonos! Pero este dinero no se acerca a los 6.000.000 que recibió el astro colombiano del Al Rayyan en Qatar", escribieron desde el medio griego 'Football Bet'.

Así las cosas, Rodríguez pasaría a ganar $375 mil euros mensuales. De a poco, el cucuteño, de 31 años, ratifica que todavía tiene mucho fútbol por ofrecer y la mejora en los números en sus contratos dan muestra de ello.