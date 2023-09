¿James Rodríguez y el por qué no juega en Sao Paulo? El presidente del club habló del tema

En Sao Paulo están felices por el título de la Copa de Brasil el fin de semana, que se suma a sus vitrinas y en ese orden de ideas siguen siendo uno de los clubes más laureados de aquel país. Lo cierto es que dicho compromiso frente al Flamengo, el futbolista colombiano James Rodríguez no vio actividad.

El volante cucuteño permaneció en el banco de suplentes, pese a que es una de las llamadas estrellas en el equipo 'tricolor', junto a Lucas Moura, no obstante, aún no ha tenido el protagonismo deseado. En las últimos duelos del 'tricolor', el '10' de la Selección Colombia se ha visto relegado al banco y no ha sumado minutos, y ante esto, en la prensa de Brasil dialogaron con el presidente del Sao Paulo, Julio Caseres, quien no dudó en respaldar las decisiones del entrenador Dorival Júnior.

"Siempre se respeta el criterio del análisis de la comisión técnica. Hay un trabajo que ellos deben analizar, sobre los minutos (de competencia), y nosotros tenemos la expectativa de que todos jueguen, porque hay mucho desgaste (en el plantel)", esas fueron las palabras de Casares a 'Espn' Brasil.

Eso sí, el máximo dirigente de la escuadra paulista no dudó en afirmar que la última palabra siempre la tiene el entrenador, quien está pendiente a la plantilla y que él toma sus decisiones para que el equipo tenga el mejor rendimiento sobre la cancha. "Claro está, pero luego es cuestión de Dorival y su cuerpo técnico, tratar de seleccionar a los mejores en el campo".

Con el título obtenido con el Sao Paulo, el exjugador del Real Madrid y del Porto portugués, acumula 25 trofeos en toda su carrera profesional, como por ejemplo dos Champions League y una Europa League. Además de distinciones individuales como un premio Puskás o ser goleador del Mundial del 2014.

De otro lado, en las últimas horas James Rodríguez ha subido una serie de historias en su red social de Instagram y allí ha escrito mensajes como "no me gustan los días libres", posteo que dejó pensando a más de uno.

Los números del volante colombiano desde que arribó a territorio brasileño

Desde su llegada al Sao Paulo, James Rodríguez ha sumado un total de 231 minutos, esto por el Brasileirao y ha convertido un anotó. A su vez, sumó 36 minutos por la Copa Sudamericana.

Este miércoles, Sao Paulo se enfrentará a Coritiba por el Brasileirao y en este duelo, el '19' del 'tricolor' se perfila como titular.