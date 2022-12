No, gracias.

James Rodríguez y el Real Madrid, a tope para la vuelta: Zidane no les dejará libre el fin de semana El Real Madrid completó su quinto entrenamiento de la semana y no será el último ya que Zinedine Zidane no concederá el fin de semana libre a sus jugadores, ante la cercanía del regreso de la competición en LaLiga Santander, y tras rebajar la intensi