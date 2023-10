James Rodríguez y el reclamo a Dorival Jr, su técnico en Sao Paulo

James Rodríguez poco a poco se va ganando un espacio preponderante en Sao Paulo, de Brasil, gracias al ascenso en su nivel de juego y así lo mostró en el reciente triunfo por 3 a 0 sobre Gremio, en donde fue destacado e incluso fue elegido en el once ideal de la jornada en el Brasileirao.

El colombiano es tema en diferentes medios brasileños y ahora el que salió a hablar fue su compañero y amigo Rapinha, quien contó diferentes detalles de lo que ha pasado durante este tiempo en el seno del equipo tricolor.

Y en ese aspecto, el brasileño relató algún momento de tensión y hasta de enojo cuando James Rodríguez no era tenido en cuenta por parte del entrenador Dorival Junior.

“Estaba muy (molesto), pobre Dorival. Pero es complicado, un chico de ese nivel quiere jugar. Incluso me dijo un día que eso es lo que distingue a James. Es un tipo muy profesional, respeta a todos, no dice nada. Él hace su parte. Cuando tiene un problema va y habla con el entrenador. Le dice: ‘Tienes que confiar en mí. Confía en mí, soy un buen jugador", explicó Rafinha en una extensa entrevista con 'Boleiragem' y que ha tenido resonancia.

Publicidad

"James fue a la oficina. Fue a hablar con Dorival. Es un tipo muy profesional, se cuida mucho. Allí estuvo todo el staff, en la final, estuvo todo su grupo, porque se preparó mucho para participar en esos partidos", agregó el brasileño sobre el tema candente que se vivió con el nacido en Cúcuta y de 32 años cuando no contó para la final de la Copa Brasil frente a Flamengo."James fue a la oficina. Fue a hablar con Dorival. Es un tipo muy profesional, se cuida mucho. Allí estuvo todo el staff, en la final, estuvo todo su grupo, porque se preparó mucho para participar en esos partidos", agregó el brasileño sobre el tema candente que se vivió con el nacido en Cúcuta y de 32 años cuando no contó para la final de la Copa Brasil frente a Flamengo.

Pero más allá de ese episodio particular, Rafinha tuvo palabras de elogio y reconocimiento para James Rodríguez, a quien conoció en Bayern Múnich, en donde jugaron varias temporadas.

"Pasé tres años con él en el Bayern de Múnich. Juega mucho. Tiene una zurda diferente. Es muy inteligente, ve el juego con un dron. Lo ve de otra manera a los demás. No es porque sea mi amigo, pero tiene mucha calidad", complementó uno de los líderes y experimentados del camerino de Sao Paulo.

Publicidad

¿Qué dijo James Rodríguez de su presente en Sao Paulo?

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Sao Paulo Oficial

"Todavía no he alcanzado la forma física ideal. Siempre pienso en poder ayudar al equipo jugando bien, pero voy en buena dirección. Contra Gremio me sentí muy bien, feliz, ayudé al equipo a ganar; hicimos un gran partido”, explicó James Rodríguez, quien espera dar aún un mejor rendimiento jugando con Sao Paulo.

A la par, manifestó que jugar con la Selección Colombia es algo que le sube la moral, como quiera que se encuentra en las más recientes convocatorias de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.