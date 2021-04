James Rodríguez y la Superliga de Europa: “No estoy de acuerdo con que hagan ese torneo”

James Rodríguez está con la postura de su actual club, el Everton, y también está en desacuerdo con la Superliga de Europa.

Este martes, a través de ‘Twitch’, el volante colombiano opinó del tema y expresó lo que siente tras el anuncio que se realizó el domingo.

“No sé porque lo estarán haciendo estos clubes grandes en jugar esa Superliga, tampoco porque se están queriendo ir del todo, de UEFA, FIFA, algunas razones habrán, el mundo del fútbol tiene que saberlas, pero no estoy de acuerdo con que esos equipos hagan un torneo diferente, es mi pensamiento”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, James dijo que “yo veo que unos dicen que la UEFA hace las cosas mal, está bien que la situación del COVID-18 hay algunos clubes que la han pasado mal, si los clubes grandes la han pasado mal, imagínate los que no tienen mucho dinero, han sufrido mucho. Hacen un torneo solo ellos, pierde el picante el fútbol, ya se está perdiendo sin gente, yo llego a un partido y no hay gente y siento que es un entrenamiento, está bien, yo entiendo lo del coronavirus, eso sí es comprensible, pero ya que varios clubes hagan un torneo solos, no entra en mi cabeza”.

Por último, afirmó que en su caso, con el Everton, le gustaría jugar la Champions League e intentar ganarle a los mejores, que eso es lo que motiva.

“Digamos pasa un club como en el que yo estoy y en octavos nos toque Real Madrid o Juventus, es un sueño para un club como Evertob ganarle al Real Madrid y ya no va a pasar, el fútbol pierde ese picante, como dije, pero bueno, esa es mi opinión”, finalizó.