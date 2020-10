James Rodríguez y la verdad sobre su fichaje por Everton solamente se conocerá en un año

En un extenso artículo publicado en las últimas horas en el medio español 'El Confidencial' se hizo una crítica por la falta de rigurosidad con la que se trató la noticia relacionada con un supuesto pago de 25 millones de euros de Everton a Real Madrid por el sonado fichaje de James Rodríguez, quien ya es figura en la Premier League de Inglaterra.

Dicha información inicial que surgió en los medios españoles y que fue replicada en todo el mundo; se diluyó cuando desde Argentina fuentes oficiales del club Banfield indicaron que por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, instaurado en 2001, no recibirán un euro. Esto lo esperaba cobrar el equipo argentino por haber tenido en sus filas a James.

"Tanto el Real Madrid como el Everton respondieron a Banfield que el traspaso había sido a coste cero. Y el 1% de cero es cero", se indicó en 'El Confidencial'.

"En el caso de James, como se verá, no hemos podido conocer dicha versión. Porque… ¿quién dijo que el Everton pagaba 25 millones? Desde luego, no el Real Madrid, que tiene por costumbre no detallar cifras en sus comunicados oficiales, ya se trate de compras o de ventas. El caso de James no fue una excepción. En la web del Everton tampoco figuraba cifra alguna. Los 25 millones sólo aparecieron en la prensa", se agregó en la misma nota.

Más adelante se hizo una pregunta válida por demás, en la que se trató de develar cuándo y cómo se podrá tener certeza finalmente de la operación que llevó a Rodríguez Rubio al fútbol inglés.

"Salvo para los clubes que cotizan en bolsa, no existe obligación de comunicar el coste de los traspasos. Para conocer las cifras del Real Madrid hay que esperar a su informe anual, accesible para cualquiera en la web oficial. En todo caso, esta memoria no detalla las operaciones sino que muestra sólo un agregado por el valor total", se informó.

"El Real Madrid presentará su nuevo informe, el correspondiente a la 2019/20, dentro de unas semanas, pero para conocer la cifra de ventas de este verano habrá que esperar más de un año, pues la marcha de James corresponde ya al ejercicio 2020/21", finalizó 'El Confidencial'.