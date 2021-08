James Rodríguez y las críticas que no cesan en Inglaterra: le dan palo de lo lindo

Para James Rodríguez no son los mejores días en Inglaterra. Al aislamiento que tuvo que tener en la última semana, a causa de un contacto con una persona contagiada por coronavirus; también se suman algunas afirmaciones suyas a través de la plataforma Twitch en las que no ha quedado bien parado. La última de ellas al decir que no sabía cuándo jugaba Everton .

Así aún con el paso de los días se siguen dando opiniones de exjugadores y periodistas sobre las actitudes del colombiano, justo en el momento en el que no se tiene para nada claro su futuro profesional.

"Estoy asombrado por lo que dijo James. Mi problema con él todo el tiempo fue que si fuera un buen jugador, un jugador realmente bueno, no habría estado en el Everton", dijo el exfutbolista Andy Gray, quien defendió los colores del club de Liverpool, en una intervención en 'BeIN Sports'.

A esto se sumó el periodista Richard Keys, quien agregó que "uno pensaría que un jugador como James volvería a casa diciendo, '¿sabes qué? Le debo al Everton. He tenido doce meses fantásticos y quiero devolver esto ... Sé que el entrenador dijo que no estoy en sus planes, pero voy a hacer que me elija. Es con actitud".

Ahora se tiene la expectativa por saber finalmente qué pasará con el mediocampista, que no cuenta para el DT Rafael Benítez y que por ahora no tiene una oferta firme, más allá de los rumores de prensa.