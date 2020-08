James Rodríguez y las últimas entrevistas que han causado polémica en Colombia y en el mundo

En los últimos tres meses, el futbolista colombiano James Rodríguez produjo gran ruido y hasta polémicas después de tres entrevistas que decidió conceder a GolCaracol.com (el 23 de junio), al exjugador inglés Rio Ferdinand (el 29 de junio) y también el sábado anterior cuando atendió al mexicano Daniel Habif.

En la charla, extensa por demás, con Habif; Rodríguez Rubio dejó en el ambiente algunos dichos que aún tienen repercusión y eco relacionados con sus palabras así: "Yo soy el mejor jugador colombiano de la historia". "Fredy Rincón es otro que tira cosas, pero a mí las críticas me hacen fuerte". "En Bayern no me quedé porque allá hace mucho frío".

La última oferta italiana que aparece en el camino de James Rodríguez

En el diálogo con GolCaracol.com, el mediocampista no desaprovechó para apuntarle a Zinedine Zidane, quien lo borró del Real Madrid. Al respecto comentó que "es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes".

¿Es James Rodríguez es mejor jugador de la historia de Colombia?

En la misma entrevista, James comentó que “se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado".

Publicidad

Mientras tanto, el colombiano también fue sincero hasta más no poder con Ferdinand y aseguró que "prácticamente, este año estoy aquí en Real Madrid porque las circunstancias se dieron, no porque quise. Hubo un club muy interesado por mí, pero no me dejaron ir. Sé que tengo talento y trabajo día a día".

Explotó Gonzalo 'Pipita' Higuaín y mostró su enojo ante las críticas

James Rodríguez se encuentra en el foco de interés siempre y cada vez que habla produce grandes repercusiones. Y ahora mucho más, ya que es un hecho que saldrá del Real Madrid y en el día a día surgen diferentes rumores, el último de ellos que lo vincula con un interés de la Lazio, de Italia, por contratarlo.