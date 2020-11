James Rodríguez y otros jugadores que mostraron su clase mundial tras dejar Real Madrid

La segunda etapa de James Rodríguez en el Real Madrid no fue la que esperaba, pues pasó más tiempo en el banquillo que en la cancha. La decisión del colombiano fue marcharse y mal no le ha ido en el Everton , de Inglaterra.

Así, el diario británico ‘The Sun’ recordó tres casos similares a los del futbolista cucuteño, que hoy es figura y protagonista del equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti .

"Jugar para los trece veces campeones de Europa se suele considerar el pináculo de la carrera de un futbolista, sin embargo, el trío ha demostrado que dejar el Bernabéu a veces es para mejor", aseguró el medio.

"El impresionante presente de James Rodríguez llevó a que en Real Madrid se enojaran con Zidane"

Y después puntualizó sobre el caso particular del colombiano: "El Everton parece un equipo transformado con el ex as del Mónaco en su once inicial, con James aportando tres goles y cuatro asistencias en sus primeras seis salidas”.

Y agregó: "Su impresionante estado de forma ha llevado a los jefes del Madrid a enfadarse con Zinedine Zidane por su trato con el jugador. Podría decirse que ha sido el mejor jugador de la Premier League en lo que va de temporada".

Claude Makelele, Arjen Robben, Clarence Seedorf y Wesley Sneijder vivieron una situación parecida a la de James, cuando dejaron las filas del Real Madrid y llegaron a otros equipos.