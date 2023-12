James Rodríguez y su confesión que le da la vuelta al mundo: "Me quería el PSG y el City"

James Rodríguez brilló con el Real Madrid hace ya varios años. El volante cucuteño fue uno de los fichajes estelares en el 2014, tras su majestuoso Mundial en Brasil 2014 con la Selección Colombia. En tierras brasileñas, además, el actual volante del Sao Paulo terminó como el goleador.

Para llegar a uno de los clubes más laureados del 'Viejo Continente', Rodríguez Rubio dejó atrás al Mónaco francés. Lo cierto es que en las últimas horas se han hecho eco de una declaraciones del '10' de la Selección Colombia en una red social y todo porque reveló que no sólo le llegó propuesta del Real Madrid en aquella época, sino que a su vez también lo contactaron desde Francia e Inglaterra.

"A mí me quería el PSG y el Manchester City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada", fue contundente James Rodríguez en el 'Twitch de Pelicanger'.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, en la sesión de este lunes. @FCFSelecciónCol

En esa misma charla en la plataforma de 'Twitch', el exjugador del Olympiacos de Grecia contó cómo fue la negociación con Florentino Pérez, presidente de la entidad madridista.

"Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: '¿Qué quieres, dinero o gloria?' y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: 'Bueno, pues está hecho", agregó el mediocampista nacido en Cúcuta y de 32 años.

Recordemos que el 22 de julio del 2014, James fue presentado oficialmente por el Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu, que estuvo repleto de público colombiano. Aplaudiendo y alentado al centrocampista cucuteño.

Hace unos días también James Rodríguez tuvo una extensa charla con 'Globo Sporte', medio brasileño y allí habló de su presente en el Sao Paulo y de cómo ha sido su adaptación.

"Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil", sostuvo una de las figuras de la Selección Colombia.