James Rodríguez y su lado B: gustos, pasatiempos y su amor por otros deportes

James Rodríguez no es todo fútbol en su vida diaria, y así lo dejó saber en una entrevista publicada por la FCF, este miércoles.

“James Rodríguez anda en un nivel óptimo, le ha aportado mucho al Everton, está en buen momento”

En un formato llamado ‘La Interna’, los medios oficiales de la Selección Colombia le preguntaron por varios temas personas al ‘10’ de la ‘tricolor’.

*Su afición al baloncesto de la NBA

“Siempre vi baloncesto, los jugadores de la NBA, siempre estoy viendo videos, y como saben me gusta jugar mucho, en mis tiempos libres lo hago, es un deporte que también me apasiona mucho. Me gusta James Harden, Lebron James, Stephen Curry, de los históricos a Magic Jhonson, Michael Jordan, he tenido relación con Paul George hace como seis años y es una gran persona”.

*Ser padre de nuevo

Publicidad

“Estoy feliz, con Samu, ya hace mucho tiempo que no estaba con un bebé, Salomé ya tiene 7 años, pero bien, es una linda experiencia, los que son padres saben como es, asumiendo ese rol con responsabilidad y queriendo que mis hijos sean grandes personas”.

Falcao García, a dejar atrás esa 'sal' de las lesiones: de vuelta a entrenar con Galatasaray

*Si le gustaría que su hijo fuera futbolista

“No me gustaría, es una profesión dura, injusta a veces, pero yo no voy a obligar a que el haga lo que yo quiero, si a el le gusta algo y le apasiona que lo haga con todo el amor”.

*Su tatuaje más especial

“El de mi hija Salomé y abajo está la hora en la que ella nació, es el más especial que tengo, estoy esperando que crezca ‘Samu’ para hacerme su rostro”.

Publicidad