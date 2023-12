James Rodríguez y su momento de rabia en Sao Paulo: confesiones del colombiano

"Estaba enojado porque me gusta jugar. Me gusta jugar cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Por eso me enojé, pero me alegré porque el equipo ganó, el club encontró una Copa que no había ganado en toda su historia". Este quizá ha sido uno de los momentos más críticos de James Rodríguez, en su tiempo en Sao Paulo, al que llegó para este segundo semestre de 2023. Todo pasó, según lo reveló en entrevista con 'Globo Esporte', en el momento justo en el que el colombiano no estuvo en la final de la Copa de Brasil frente a el poderoso Flamengo y de cuyo episodio había hablado con los medios Rafinha, compañero de equipo y con quien tiene una relación cercana.

En la extensa charla con el referido medio brasileño, al nacido en Cúcuta y de 32 años le indagaron sobre lo que será su futuro y lo que él piensa de cara a la temporada 2024. Sin embargo, James dejó algún campo para la duda. Así comentó que "en el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo".

James Rodríguez, volante colombiano de Sao Paulo, en medio de su partido contra Cuiabá, en el Brasileirao Getty Images

El número '10' de la Selección Colombia también habló de su presente en territorio brasileño, más allá de lo que sucede entre entrenamientos, viajes y partidos de las competiciones que encara con su club. "Me está gustando. Sólo llevo cuatro meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí", expresó Rodríguez Rubio con notable satisfacción y dejando en claro que se encuentra amañado en el que es su entorno desde mediados del presente año.

James Rodríguez y la adaptación al fútbol brasileño

James Rodríguez dejó en claro que ha encontrado una realidad en las competiciones que ha encarado con Sao Paulo. Por eso dejó en claro que "pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico".

También resaltó a los futbolistas que ha enfrentado y de los que dijo que "hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil".