James Rodríguez y su revelación del por qué no se dio su fichaje al Atlético de Madrid

James Rodríguez fue el gran invitado este miércoles en el programa 'El Chiringuito' y allí el volante cucuteño habló un poco de todo, de su actualidad, de su futuro y también del por qué en su debido momento no se dio el fichaje por el Atlético de Madrid, equipo que quiso contar con sus servicios deportivos en el verano del 2019.

El actual futbolista del Al Rayyan, de Qatar, reveló que su arribo al conjunto que dirige el argentino Diego Simeone finalmente no se dio por una circunstancia bastante particular.

Publicidad

"En el segundo año que estaba en Bayern Múnich, en marzo empezó a sonar lo de Atlético de Madrid, hablo con el gerente del Bayern, les digo que hay una opción y cuando se les habla claro a los alemanes es mejor, pero me dicen que quiere que me quede porque tuve unos años muy bueno, al final han dicho que sí, se habla en cuanto a contrato y precios, pero el 7-3 al Atlético de Madrid, en un amistoso, el Real Madrid termina diciendo que no me iba porque no y al final me tuve que quedar porque ya sabía que no iba a jugar", reveló Rodríguez Rubio.

Pero sus palabras no pararon ahí y pese a que no se pudo concretar su incorporación al conjunto 'colchonero', James Rodríguez fue certero y sincero al afirmar que no le "no le hecho la culpa a nadie, pero fue un año perdido y al final en el fútbol uno no se manda solo, se tienen jefes y hay que asumir todo".

En la charla con 'El Chiringuito', el número '10' de la Selección Colombia complementó que "llegué a hablar con Diego Simeone y me quería, pero en Real Madrid dicen que no. Entiendo que no hubiera sido nada bueno".

Publicidad

Por ahora, James Rodríguez espera definir su futuro, si se queda en el equipo catarí o finalmente le sale una oferta.