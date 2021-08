James Rodríguez y su situación, en el aislamiento: "No tengo Covid, solo tengo que estar en casa"

James Rodríguez siempre será tema de conversación y más aún cuando Rafael Benítez expresó que el jugador tenía que estar aislado, por un contacto directo con una persona positiva por coronavirus.

Ante esto, el mismo jugador colombiano salió a revelar detalles de esa situación y de la que muchos hablan en las últimas horas.

"No tengo Covid, solo tengo que estar en casa 8 días, pero no tengo coronavirus, no sé cuando vuelvo, el 22 o el 21 (de agosto), cuando quieran estos, si quieren que vaya voy, sino, vamos a ver qué pasa", expresó el volante en Twitch.

En la transmisión, también habló sobre los rumores que lo acercan a Atlético de Madrid, tras la imagen que subió en sus redes sociales, pero todo lo desmintió el futbolista.

Por el momento, James tampoco volverá a estar en las canchas con Everton este sábado, cuando enfrenten a Leeds, en la segunda jornada de la Premier League.