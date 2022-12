Nuevamente el volante se encuentra en boca de todos en territorio español, después de que se conoció que le pidió a Zidane no ser convocado para el duelo frente a Athletic de Bilbao.

Achraf Hakimi no le cerró la puerta para volver al Real Madrid: “No es una despedida"

Este lunes, en Colombia causo revuelo la declaración de Edu Aguirre, comunicador del programa ‘El Chiringuito’, quien anunció que James Rodríguez no se encuentra bien por no jugar en el cuadro blanco.

Sin embargo, del nortesantandereano se habla de varios equipos a futuro; principalmente del Atlético de Madrid, en España. O en Inglaterra, del Arsenal y Manchester United.