James Rodríguez y sus impresionantes números, tras lo hecho en OFI Creta vs. Olympiacos

Poco a poco, James Rodríguez suma minutos, tiene ritmo y se reencuentra con su alto nivel. Y es que, hasta el momento, su llegada a Olympiacos, de Grecia, parece que le está sentando muy bien, siendo una pieza clave, tal y como lo demostró en el partido de este domingo 9 de octubre.

Y es que, por la fecha siete del rentado local, el equipo en el que milita el volante colombiano se impuso 2-1 a OFI Creta, en condición visitante, en el estadio Thódoros Vardinoyánnis, de la mano del cucuteño, quien se lució en los minutos que estuvo en cancha, recordando que no fue titular.

El '10' saltó al terreno de juego para el segundo tiempo, en reemplazo de Giorgos Masouras. Posteriormente, al minuto 53 falló un penalti, luego de que el guardameta, Christos Mandas, se luciera y le atajara el cobro de una buena manera, evitando el tanto del 'cafetero'.

Sin embargo, no bajó los brazos, no se dejó afectar por ello y, por el contario, elevó su nivel. Fue así como, al 58', James Rodríguez puso un pase precioso, filtrado entre líneas, dejando mano a mano a Garry Mendes Rodrigues, quien no falló y definió a la perfección, inflando las redes.

James Rodríguez en su debut con el Olympiacos Twitter

Primera asistencia del mediocampista colombiano, con la camiseta de Olympiacos. En este compromiso, de acuerdo con 'Sofascore Latinoamérica', también tuvo un pase clave, creó una gran ocasión, fue preciso en 23 de 27 pases y completó 3 de 5 pases largos.

Por último, a James Rodríguez le dieron una calificación de 6.9, siendo un muy buen número y confirmando que, poco a poco, está encontrando aquel buen fútbol que enamoró a millones y lo llevó a estar en la élite del fútbol mundial, como el Real Madrid y Bayern Múnich.

🇨🇴 James Rodríguez en el triunfo de Olympiacos:



⏱️ 45 minutos jugados

🅰️ 1 asistencia

🔑 1 pase clave

🧠 1 gran ocasión creada

❌ 1 penal fallado

✅ 23/27 pases precisos

☄️ 3/5 pases largos precisos

📈 6.9 Nota Sofascore pic.twitter.com/6PzpoFQegO — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) October 9, 2022

¿Cuándo vuelve a jugar Olympiacos?

Atrás quedó este compromiso y, ahora, Olympiacos ya se enfoca en lo que se avecina, que será el duelo frente a Qarabag, por la fecha cuatro de la Europa League. Este compromiso será el próximo jueves 13 de octubre, a las 11:45 de la mañana, hora de nuestro país.

¿Cómo va Olympiacos en la Liga de Grecia?

Luego de siete jornadas disputadas y tras esta importante victoria, Olympiacos marcha en la tercera posición, con un total de 14 puntos y una diferencia de gol de +6, producto de cuatro victorias, dos empates y tan solo una derrota. El líder, por ahora, es Panathinaikos, con 21 unidades.

