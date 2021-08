James Rodríguez y sus últimas salidas en falso: genera revuelo más allá de las canchas

James Rodríguez sigue en el ojo del huracán. Al '10' del Everton se le cuestiona por supuestamente estar más centrado en las redes sociales, que en su carrera deportiva. Por estos días, existe interés en qué va a pasar con su futuro en Everton o en otro club, ya que se dice que el técnico Rafael Benítez le dijo que no lo iba a tener en cuenta.

El volante creó su cuenta de Twitch en febrero para estar más conectado con sus seguidores, sin embargo allí ha hecho algunos comentarios que no cayeron bien en el mundo del fútbol.

Las más reciente, desconoce el calendario de su equipo.

"No sé contra quién juega Everton, si me pueden decir con quién jugamos", fue la frase que dijo después de que le preguntaran si estaría en la segunda fecha de Premier League. James no se ha entrenado con el club ante un contacto con otra persona con coronavirus, por lo que no fue tenido en cuenta por Rafa Benítez para enfrentar al Leeds.

"Me faltaron al respeto", el roce con Reinaldo Rueda.

Esa fue la reacción de Rodríguez tras conocerse que no haría parte de la Selección Colombia para afrontar la Copa América en Brasil. "Hay que dejar claro que no estaba mal, estaba para jugar la Copa", explicó en una transmisión por Instagram junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga

Cabe indicar que durante la Copa América se mencionó en redes sociales la ausencia de mensajes positivos y de felicitación del volante de creación, incluso cuando se dieron buenos resultados de los dirigidos por Rueda. Por supuesto, no faltaron las comparaciones con Falcao García, la otra estrella del balompié nacional en el exterior.