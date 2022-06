James Rodríguez y todos los equipos para los que ha sonado en las últimas semanas

El colombiano se ha dejado ver en redes sociales en Colombia y Estados Unidos, compartiendo con familiares y amigos, en algunos partidos recreativos con sus más allegados, pero ni siquiera ha aparecido en Twitch para hacer alguna declaración oficial. Así su futuro es un misterio.

Mientras que aún no se reportan novedades desde el Al Rayyan, del fútbol de Qatar, con respecto al futuro de James Rodríguez ; desde diferentes latitudes del mundo llegan rumores y versiones de prensa en las que se habla del interés o la inquietud de algunos clubes por contar con sus servicios.

Extraoficialmente y generalmente sin citar fuentes de empresarios, familiares o directivos, a Rodríguez Rubio lo han dado como posibilidad de Botafogo, de Brasil, en las últimas horas. Incluso se ha asegurado que el club de Qatar con el que tiene contrato vigente, quiere vender sus derechos deportivos por más de 5 millones de dólares.

Pero eso no es todo. Hace una semana se dio como una posibilidad que James fuera a Boca Juniors, de Argentina, aunque de ese tema no se ha vuelto a hablar e incluso en una entrevista Juan Román Riquelme, directivo 'xeneize', no tocó su nombre, pero sí se refirió al chileno Arturo Vidal y al uruguayo Edison Cavani.

Antes y cuando decidió viajar a Miami no faltaron los rumores que acercaron al colombiano a Inter de Miami, de la MLS y que tiene como principal gestor al inglés David Beckham.

Cabe señalar que James Rodríguez y su nombre también fueron puestos como posibilidad de refuerzo de Sao Paulo, de Brasil, y de Valencia, de España. Sin embargo, nada se tradujo en realidad.

Lo evidente es que Rodríguez Rubio no tiene un presente atractivo, desde hace ya varios meses no juega al más alto nivel, su salario es alto y oneroso y por lo pronto no se plantea una opción viable para seguir con su carrera profesional.

¿Cómo le fue a James con el Al Rayyan en la temporada pasada?

El centrocampista colombiano sólo disputó 958 minutos con su club en el campeonato local y anotó 4 goles. Mientras que en copas nacionales jugó dos partidos y convirtió una anotación.