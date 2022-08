James Rodríguez y un guiño al Valencia: "Me iría caminando y me rebajaría el sueldo"

James Rodríguez vive horas cruciales con el objetivo de definir su futuro deportivo, antes de que se cierre el mercado de fichajes en Europa que finalizará el próximo 1 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, en Colombia, y a la media noche en el Viejo Continente.

Este miércoles, el mediocampista concedió una entrevista con el 'Chiringuito TV' y manifestó sus deseos de irse de Al-Rayyan, tras argumentar que le faltaba "mucho nivel", al fútbol de este país. Además, habló de uno de los posibles equipos al que iría para la próxima temporada.

"Valencia no estaría mal, pero no sé nada. Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James. Valencia es un gran club, tiene una gran hinchada. Que digan que sí. Es de parte y parte, así que esperar", fueron las palabras del volante.

Cabe recordar que el cucuteño conoce la Liga de España, tras su largo paso por el Real Madrid, donde tuvo un buen rendimiento en sus primeros años.

James Rodríguez celebra su primer gol con Real Madrid en la Liga de España - Foto: AFP AFP

"Hacia España tengo un cariño súper especial; de hecho, ahí vive parte de mi familia, así que el amor que tengo hacia el país y la Liga española, que junto con la Premier League, son las mejores en las que he estado, es grande", agregó sobre el país ibérico.

Tras sus palabras de deseo al equipo 'Ché', en redes sociales la afición valenciana aclamó la posible llegada de James Rodríguez e incluso colapsaron las redes. Prueba de ello es que el hashtag 'ElValencianismoQuiereAJames' se convirtió en la tendencia número 1 en España.

Como si fuera poco, el '10' afirmó que: "Sí me bajaría el sueldo para jugar en el Valencia", lo que aumentó la locura entre los seguidores de los blanquinegros.

"No sé lo que va a pasar; opciones hay, pero vamos contra el tiempo, ya que todo se cierra en un día. Si me tengo que quedar, está bien, un año más o no sé", culminó.