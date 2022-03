James Rodríguez y una fotografía que causó un enorme revuelo, entre los hinchas del Galatasaray

La última vez que vimos a James Rodríguez en cancha, fue el pasado sábado 5 de marzo, en la eliminación de Al-Rayyan, de la Copa del Emir. Desde entonces, estuvo ausente en la derrota de su equipo, 1-0, contra Al-Sadd, y en el triunfo 3-2 sobre Al-Shamal.

Se desconoce la razón de ello. No obstante, algunos medios en Catar han hecho énfasis en que, aparentemente, sufrió una molestia física. Eso sí, no hay un pronunciamiento oficial y solo había dicho presente a través de las redes sociales, donde es muy activo.

Días atrás, mostró que se estaba realizando nuevos tatuajes. Ahora, este domingo 13 de marzo, volvió a aparecer, con una fotografía, tras hacer ejercicio, y un mensaje que dice "dándole el domingo", demostrando que se está poniendo a punto para volver a jugar.

Su publicación, como es habitual, causó revuelo, entre sus seguidores, quienes le comentaron y dieron 'me gusta', pero se presentó un suceso que llamó la atención y que va de la mano a un rumor que surgió desde Turquía, que lo vinculaba con el Galatasaray y una posible llegada.

"Come to Gala", "come to Galatasaray", "ven al Galatasaray", "sé el nuevo Sneijder, en Galatasaray", "come to Galatasaray, hermano", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer. Y es que si bien nada es oficial y la mayoría son simples especulaciones, se lo han tomado muy en serio desde territorio turco.