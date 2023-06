James Rodríguez y una millonaria oferta que le quieren plantear algunos empresarios argentinos

“La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina. La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares)”. Esas fueron las palabras de Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con las que detalló una nueva posibilidad para James Rodríguez, quien se encuentra cesante desde su salida del Olympiacos y que se encuentra de vacaciones por estos días en Colombia.

En el mismo orden de la información, Hernández Bonnet agregó en el mismo plan hasta el equipo elegido para recibir hipóteticamente al astro colombiano. Así agregó que “la tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España, en un grande de Argentina. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors (…) Sería un contrato a tres años. La operación está montada. Al conocerse la reacción del presidente de Besiktas, ellos dijeron: ‘Bueno, hay un rival menos’”.

Sin embargo, hay un obstáculo que aún los referidos empresarios no han podido sortear y que ha hecho complicada la situación. "El problema está en la comunicación con James Rodríguez. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años, con una cifra tal vez un poco superior a lo que ofreció Botafogo. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no (…) Es fundamental que James les pase al teléfono. No quieren intermediarios, quieren escucharlo, que los escuche, y saber si hay compromiso para el proyecto”, complementó nuestro director general en Gol Caracol.

Publicidad

Estas revelaciones en el caso del futuro de James Rodríguez se dieron precisamente cuando desde Turquía se descartó el nombre del mediocampista de parte de Besiktas, que extraoficialmente sonó como posibilidad.

Rodríguez Rubio ha estado en diferentes lugares del mundo en las últimas semanas, tras su partida de Grecia. En medio del descanso, primero se marchó a Madrid, lugar de residencia de Pilar Rubio, su mamá, y Samuel, su pequeño hijo; posteriormente viajó a nuestro país para cumplir con compromisos familiares y empresariales que ha lanzado y también se dejó ver en Estados Unidos, en donde celebró el cumpleaños de su hija Salomé.

Ahora, James volvió a Medellín y hace un par de días participó en un 'picadito' de fútbol 9 junto a algunos amigos que pasaron por el profesionalismo colombiano.