James Rodríguez y Zinedine Zidane: seis episodios que causaron polémica en Real Madrid

El entrenador francés y el volante colombiano se vuelven a ver las caras, este miércoles (1:45 p.m.), en la primera semifinal de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid.

El partido de ida de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid, que se juega este miércoles en el estadio Allianz Arena, de Múnich, tendrá un tinte especial.

No solo porque es el enfrentamiento más repetido en la historia del certamen, sino también porque se vuelven a ver las caras el colombiano James Rodríguez y el entrenador francés Zinedine Zidane, quienes terminaron distanciados en el Real Madrid.

Rodríguez Rubio y Zidane convivieron un año y medio en el conjunto ‘merengue’. Durante ese tiempo, el volante ‘10’ de la Selección Colombia jugó 49 partidos —29 como titular— entre Liga de España y Champions League, y convirtió 13 goles.

Bajo la conducción de ‘Zizou’, James ganó, sin mucho protagonismo, una Liga de España; dos Champions League; un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Estos títulos a la postre le sirvieron para convertirse en el colombiano con más campeonatos ganados en la historia del fútbol.

Aunque ambos protagonistas le han querido restar importancia a lo ocurrido, hubo varios episodios que debilitaron la relación y que derivaron en la salida del colombiano del cuadro blanco de España.

Los seis episodios más recordados entre James y Zidane:

El disgustó frente al Sporting de Gijón

Fue en enero de 2016. En el partido frente al Sporting de Gijón, James estaba calentando junto a Jesé. Zidane eligió al canterano para que ingresara a la cancha y la respuesta del colombiano fue sentarse en el banco de suplente. El entrenador le reprochó y le pidió que volviera a calentar.

Las declaraciones que lo dejaron sin clásico

Unos meses después del episodio en el juego frente al Sporting, el colombiano declaró que “cuando uno juega y tiene el apoyo de todos se nota”. Tras esta queja, no jugó un solo minuto en el clásico frente al Barcelona en aquella época.

Su ‘dardo’ al Real Madrid

“Yo aquí juego hasta cojo”, dijo James después de un partido entre Colombia y Paraguay, en la Copa América Centenario, que se celebró en Estados Unidos. Sus palabras no cayeron bien en el Real Madrid y desde ahí se empezó a dañar la relación.

Crítica a Zidane

A finales de 2016, nuevamente el ‘10’ de la Selección Colombia declaró, en una entrevista con un medio colombiano, que “quiero jugar más, pero aquí hay alguien que manda siempre y él es el que dice quién juega y quién no juega”.

Su despedida anticipada

En diciembre de 2016 y tras conseguir el título del Mundial de Clubes, el exMónaco dejó abierta la posibilidad de marcharse del equipo blanco. “Quiero jugar más. Quiero estar siempre en Madrid, pero hay que pensar en todo y buscar salidas. Tengo ofertas y tengo siete días para decidir”, dijo en aquella oportunidad.

Sus insultos ante el Leganés

En el mercado de invierno, James no se marchó del equipo y las cosas no mejoraron. El volante jugó frente al Leganés y después fue sustituido. El cambio lo molestó de gran manera y mientras se dirigía al banco, y sin mirar a Zidane, lanzó su último insulto como ‘merengue’: “la concha de su madre, no me pone un partido completo”, reclamó.

Finalmente, en julio de 2017 James Rodríguez firmó con Bayern Múnich y poco a poco se ha convertido en una pieza clave del equipo alemán.

Con los 'bávaros', James tendrá este miércoles una nueva oportunidad de mostrar su talento, precisamente ante su antiguo club y con Zidane sentado en el banco contrario.

*Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado en 24 oportunidades: 11 fueron victorias para los blancos, 11 para los alemanes y dos terminaron en empates.