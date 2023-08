James Rodríguez ya la 'rompe' en los entrenos de Sao Paulo: goles, asistencias y muestras de calidad

En los días pasados, James Rodríguez, se unió a las filas del Sao Paulo. Fue presentado oficialmente y se informó que el colombiano no será más el '10', pues, esta vez, rememorando también su paso por el Everton, vestirá con el número 19 en el dorsal de su camiseta.

Igualmente, muchas fueron las sorpresas cuando el extremo derecho brasilero, Lucas Moura, decidió regresar a su país natal y darle una mano a uno de los clubes que lo forjó en este proceso de reconstrucción.

Ahora, el equipo brasileño luce sus 'armas' a través de sus redes sociales, informando que ya se están entrenando junto con el plantel. No obstante, recuerdan que no podrán ser parte de los octavos de final de la Copa Sudamericana en su edición 2023 debido a que no se logró que ninguno de los dos jugadores sea inscrito a tiempo para jugar esta etapa del campeonato.

La fecha límite para que este proceso se pudiera llevar a cabo era el pasado sábado 29 de junio y debido a que ambos futbolistas terminaron de cuadrar los detalles finales de sus respectivos traspasos días antes, el club no pudo gestionar su inscripción derivando en la pérdida de dos de sus mejores jugadores para enfrentarse al San Lorenzo de los colombianos Rafael Pérez y Carlos Sánchez.

Sin embargo, en caso de que el 'tricolor' elimine al 'ciclón' podrán inscribir a ambos futbolistas debido a que cada vez que inicia una nueva etapa de los distintos torneos continentales, la Conmebol permite que los distintos clubes participantes inscriban nuevos jugadores a la lista de futbolistas disponibles a jugar los diferentes encuentros.

🎥 James e Lucas juntos em campo!



⚽️ Ao lado dos atletas que não viajaram à Argentina, @jamesdrodriguez e @LucasMoura7 participaram das atividades no gramado do CT da Barra Funda!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/9KoVTREQ9q — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 3, 2023

Por el momento, Rodríguez Rubio y Moura se mantienen en constante entrenamiento buscando, nuevamente, ritmo de competición junto con sus compañeros de equipo.

El jugador que fue máximo goleador en el Mundial de Brasil 2014 puede tener la posibilidad de hacer su primera aparición oficial con su más reciente equipo el domingo 6 de agosto, cuando se enfrenten al Atlético Mineiro en un partido de la Serie A del Brasileirao, torneo donde el 'tricolor' se encuentra en la octava casilla con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas.

¿Cómo es el contrato de James Rodríguez en el Sao Paulo de Brasil?

James Rodríguez en su presentación con Sao Paulo Foto: AFP

Por el momento, lo que se conoce de esta nueva vinculación al equipo 'tricolor' es que el colombiano firmó hasta junio de 2025 y en caso de que llegue algún equipo interesado en hacerse con los servicios del zurdo tendrá que pagar una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Igualmente, se dice que, durante su tiempo en Sao Paulo, el futbolista 'cafetero' ganará aproximadamente dos millones de euros por temporada.