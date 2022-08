James Rodríguez ya tiene claro a qué dedicarse cuando se retire del fútbol

James Rodríguez fue el protagonista este día miércoles en todas las plataformas digitales y todo gracias a una larga charla con el programa 'El Chiringuito'. Entre los temas que tocó el número '10' de la Selección Colombia fue sobre las actividades que hace en el día a día y la par de entrenar con su equipo el Al Rayyan, de Qatar. Dio revelaciones de cómo se imagina su futuro, fuera de los terrenos de juego.

"Hay días que se entrena doble y es siempre en la noche por el calor. Como dijeron que supuestamente estaba gordo, pero nunca me he descuidado. Hace mucho calor y como tengo tiempo libre, ando en casa y estoy haciendo un máster, ya tengo dos títulos, ya pensando en cuando acabe el fútbol por ahí en seis años", sostuvo el futbolista de 31 años.

Eso sí, de inmediato reveló cuál es la nueva profesión que desea tener cuando ya deje los guayos a un lado.

"Me gustaría ser director deportivo, pero también lo de hacer algunos entrenamientos porque uno tiene que hacer ejercicios y demás. No quiero ser entrenador, pero me está gustando y se me facilita. Creo que he leído bien el fútbol", complementó el exjugador del Real Madrid, de España, y Everton, de Inglaterra, entre otros.

Por último, en medio de la charla con 'El Chiringuito', James Rodríguez no ocultó que puede que en un futuro recale en la Major League Soccer , una liga que en los últimos años ha incorporado grandes figuras de renombre, tal es el caso de su excompañero Gareth Bale y Giorgio Chiellini, ambos en Los Ángeles FC, que lidera la conferencia oeste.

"Valoro ir a la MLS, que se ha vuelto muy competitiva. Ahora, dentro de sus opciones no está fichar jugadores de mayor edad y menos cuando la próxima Copa del Mundo es allá. Ahora, no lo veo como que me quiero retirar allá, pero si la MLS quiere y estoy en condiciones, estaré allá", concluyó.