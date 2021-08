James Rodríguez: “Yo no dije que iba para el Atlético de Madrid, fue casualidad el mensaje”

James Rodríguez fue tendencia en las últimas horas por unos rumores que lo ponían en el Atlético de Madrid , pero al parecer nada de eso pasará.

Tras la última publicación en redes sociales, el cucuteño escribió “nunca dejes de creer”, el mismo lema que usan en el club ‘colchonero’. Por esto, de inmediato los comentarios no faltaron.

“Les voy a explicar, quise poner foto, y dije ¿qué mensaje pongo?, yo no sabía de que esto que puse va con un equipo, no sabía. Y a los 20 minutos noticia por todo lado, y que voy para allá, fue casualidad total, y yo dije ‘en la que me metí”; explicó James hace pocos minutos, en una transmisión en ‘Twitch’.

Además, Rodríguez Rubio, por la misma línea, mencionó que “solo puse un mensaje personal, yo no dije que voy para un club o para algo. Ha sido noticia un día entero, no estoy relacionado con este club, no ha habido charlas, nada, pero ya todos saben”.

Por último, James dijo que “si voy a un club no lo digo ni doy señales, lo hablo cuando ya sea un hecho porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Para la prensa y todos los que pusieron cosas hay que informarse un poquito mejor, no quise crear polémica, no quise crear cosas para que hablaran, fue casualidad, ya está todo claro”.