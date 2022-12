“James se resintió del sóleo y no queremos arriesgar”: Zinedine Zidane

El técnico del Real Madrid confirmó que el colombiano no estará en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, frente a Sevilla.

"El partido con Sevilla es el más importante. James se resintió del sóleo y no queremos arriesgar. Creo que no es grave pero hay que ser prudente porque tenemos muchos partidos. No arriesgaremos", declaró Zidane, en rueda de prensa.

En el comunicado de Real Madrid sobre el entrenamiento de este miércoles se resaltó que James hizo trabajo diferenciado al interior de las instalaciones de Valdebebas.

James Rodríguez, de 25 años, había sido figura de Real Madrid en el juego de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, al marcar dos goles en la victoria 3-0 sobre Sevilla, en el Santiago Bernabéu, el pasado 4 de enero.