"James tiene la calidad para luchar el 'The Best' en un futuro": Valderrama

El legandario 'Pibe' le concedió una entrevista al departamento de prensa de la Fifa, en su condición de leyenda del fútbol a nivel mundial.

Carlos Valderrama hace parte de las once leyendas del fútbol mundial escogidas por la Fifa para elegir a los candidatos para el premio 'The Best', que se entregará el próximo 23 de octubre en Londres.

Por eso, el emblemático 'Pibe' fue invitado a hablar del tema en el portal oficial del ente que rige el balompié en el planeta.

“¿Qué se necesita para convertirse en el mejor del mundo? ¡Calidad! Y jugar bien al fútbol, leer bien el juego”, dijo de entrada el samario.

Su análisis siguió y afirmó "por sobre todas las cosas, quien quiera ser el mejor tiene que amar el fútbol. Si representa todo eso, está capacitado para convertirse en The Best”.

Valderrama comentó que además de Cristiano Ronaldo y Messi, para dicha distinción él tiene como candidato al brasileño Neymar.

Para finalizar, el otrora '10' de la Selección Colombia le dio una mirada al talento futbolístico nacional.

"Entre los colombianos el más talentoso es James (Rodríguez). Tiene la calidad necesaria para luchar en un futuro”, cerro el hombre de los rizos de oro.