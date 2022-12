“James y Bale, dos detractores del método Zidane y dos víctimas de su intransigencia”

Frédéric Hermel, quien es periodista y colaborador del último libro del técnico francés, que saldrá en abril, señaló que sí hay mala relación del estratega con el colombiano y el galés.

Mucho se ha rumoreado en España de una mala relación de James Rodríguez y Zinedine Zidane, algo que nunca han hecho oficial alguno de los dos. Sin embargo, en unos extractos del nuevo libro del entrenador, se refieren a ese tema.

La revista estadounidense ‘Vanity Fair’ publicó algunas partes de lo que será el escrito, y en el que colaboró el periodista Fréderic Hermel, quien trabaja con el diario ‘AS’.

De entrada, señalan que Zidane es una persona muy rigurosa y muy estricta en los entrenamientos.

“Bajo el epígrafe ‘Una personalidad explosiva’, la revista se centra en su trabajo como entrenador: “Llevo 17 o 18 años de vestuario sobre los hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presumen delante de los jugadores. Sólo quiero que comprendan lo que tienen que hacer”, escriben en los extractos recogidos por ‘AS’, España.

Luego, el periodista se refiere a la mala relación del estratega francés con dos jugadores de la plantilla: James Rodríguez y Gareth Bale.

“Es una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane, y dos víctimas de su apreciable intransigencia. No tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos”, aseveró.

Cabe resaltar que, hace unos días GolCaracol.com contactó a David Sánchez, periodista de ‘radio Marca’, quien también señaló que lo del francés y el colombiano era algo personal, porque por lo deportivo el volante oriundo de Cúcuta estaba bien.