Jaminton Campaz 'calienta' duelo con River Plate, por la gran final: "Que me marque el que quiera"

Figura y protagonista en el título de Rosario Central, Jaminton Campaz no le pone fin todavía al 2023 y desde ya piensa en lo que es la gran final del Trofeo de Campeones de la Superliga frente a River Plate.

Ahora, que ya pasó la euforia del título conseguido hace unos días, el colombiano nuevamente volvió a ser protagonista al dar una entrevista a ‘ESPN’, donde habló de todo un poco y dejó especiales sensaciones de lo que fue la presente temporada, lo que viene de cara al próximo año y el duelo con el cuadro ‘millonario’ el próximo 22 de diciembre.

"Creo que el balance del año es que hicimos las cosas bien, trabajamos en grupo, se demostró la humildad adentro y afuera del campo, como que siempre fuimos acompañándonos. Ese es el fruto de lo que hicimos en el año. Siempre me enfoco y trabajo en eso, en lo individual y lo grupal. Y si sabes que están haciendo las cosas bien, en lo grupal se nota, y al final del año vas a hacer uno de los mejores de la liga donde estés", indicó inicialmente Jaminton Campaz.

Sumado a eso, el futbolista de Rosario Central analizó a los dirigidos por Martín Demichelis y la gran final por el Trofeo de Campeones en Argentina: “River tiene muchísima jerarquía, un muy buen técnico y la verdad que vuelan, pero nosotros también siempre estamos bien parados y atentos, y cuando tenemos la pelota tratamos de ser profundos y lastimar”.

Jaminton Campaz en acción de juego con Rosario Central en la final de la Copa de Argentina. @RosarioCentral

“Es más o menos lo que nos salió en los últimos partidos que jugamos, pero creo que el viernes va a ser totalmente diferente: ellos hace dos semanas se vienen preparando, así que va a ser un partido muy duro", complementó Campaz.

*Otras declaraciones:

¿Quién lo marcará en la final?

"Que sea cualquiera. Igual, como siempre digo, todos los partidos no son los mismos. Tal vez alguno tuvo una mala noche y yo una buena. Uno siempre trata de hacer lo mejor que hizo en el partido anterior. Que marque el que ellos quieran, ahí no me meto yo".

Los festejos por el campeonato...

"Miguel Ángelo Russo nos puso horario, tres o cuatro horitas y a dormir y ya luego temprano a entrenar. Hasta las doce se festeja. Igual no se puede celebrar bien porque queda la inquietud de que se viene otro partido aquí nada más y creo que eso a la vez te desmotiva y motiva: quedaste campeón y tienes que jugar otra final, pero ahora uno ya piensa en descansar y ganar el próximo partido".

La posible llegada de Ángel Di María...

"Para mí sí sería un sueño, sería algo lindo, sabiendo que tienes esa clase de jugadores y te enseñan muchísimo y te da ese plus de que si está aquí es por algo".