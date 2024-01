Jaminton Campaz prende las alarmas en Rosario Central: ¿habrán noticias próximamente?

Jaminton Campaz se convirtió en uno de los íconos de Rosario Central. El colombiano dio de que hablar con sus distintas actuaciones, goles, asistencias, regates y magia cada vez que se colocaba la camiseta amarilla y azul. Sin embargo, en los últimos días, su continuidad en este equipo se ha visto comprometida y aún no hay noticias claras de lo que será el futuro del futbolista.

Campaz llegó proveniente de Gremio de Brasil al equipo argentino , club que pagó dos millones de dólares por su préstamo significando un 50% de sus derechos deportivos con opción de compra, la cual, el equipo 'canalla' hizo efectiva, pero no se ha podido llegar a un acuerdo de contrato con el jugador ni su representante.

Aquel vínculo con el equipo rosarino finalizó el pasado 31 de diciembre y el club , según informa TyC Sports', le hizo saber al 'cafetero' que se había hecho efectiva la cláusula de para adquirir su ficha, pero debido a una deuda, la decisión no llegó en el momento en el que tenía que llegar y, finalmente, el 'bicho', como lo conocen en Argentina popularmente luego de su golazo a Independiente de Avellaneda, no se presentará a entrenar. "Por un conflicto por una deuda hicieron demorar su decisión y el Bicho no se presentará a entrenar bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo", se pudo leer en el medio argentino.

¿Qué es lo que demora la firma de Jaminton Campaz con Rosario Central?

Según lo informa el medio citado previamente, se debe a una deuda de aproximadamente 500.000 dólares por parte de Gremio, los cuales el jugador cree que no serán pagados por parte de los brasileños en caso de que firme contrato con Rosario Central.

"El pase de Jaminton Campaz pertenece a Gremio de Porto Alegre y el elenco brasileño tiene una deuda cercana a los 500 mil dólares con el delantero colombiano, que jugó el último año a préstamo en Rosario Central. El Canalla quiere hizo uso de la opción de compra por el 50% pero el jugador cree que no cobrará el dinero adeudado de los brasileños si pone la firma con los rosarinos. Es por eso que no se presentó a entrenar, a la espera de solucionar lo económico", fue lo explicado por 'TyC Sports'.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, tendrá que presentarse a entrenar con Gremio y pese a que Rosario tiene la mitad de su pase, el representante del jugador, Juan Carlos Torres, aseguró que no se presentará a entrenar con los rosarino, pero si con los de Porto Alegre.

¿Cómo le fue a Jaminton Campaz con Rosario Central?

Temporada de Jaminto Campaz con Rosario Central Foto: Sofa Score

Según Sofa Score, la temporada de Jaminton Campaz con Rosario Central tiene una calificación de 7.08 puntos en donde se resaltan sus nueve goles y ocho asistencias logradas con los 'canallas'.