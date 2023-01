Jaminton Campaz suena para Santos Laguna, pero Gremio quiere plata para negociar

Jaminton Campaz ha tenido momentos buenos y otros no tanto en Gremio, de Brasil. A pesar de eso nadie puede dudar de sus capacidades y el talento que ha mostrado cuando le dan la oportunidad de actuar y también cuando brilló en el fútbol colombiano con la camiseta del Deportes Tolima.

A pesar de eso, su futuro en el cuadro de Porto Alegre no está asegurado, y el elenco ‘tricolor’ no se opondría a una oferta. Sin embargo, solo piensan en venderlo, y no planean cederlo, tal y como se ha conocido recientemente, ante el interés que hay desde el Santos Laguna, de México.

Sin embargo, y aunque hubo contactos entre ambos clubes, al parecer Gremio ya le dejó claro al elenco ‘manito’, que solo negociarán ‘con plata en mano.

“Pese a que en los últimos días se había sabido que Santos Laguna se encontraba buscando al colombiano Jaminton Campaz, parece que los esfuerzos del conjunto lagunero han sido en vano, pues el cafetero no estaría llegando a los guerreros para reforzar al equipo en el Clausura 2023. El conjunto de Porto Alegre habría decidido rechazar la propuesta de Santos Laguna por el jugador sudamericano, por lo que el jugador ya no llegaría a La Laguna para cubrir la baja de Leonardo Suárez”, afirmaron de entrada en ‘Tele Diario’.

Seguido a eso, explicaron en este medio que “para hacerse de los servicios de Campaz, el conjunto lagunero proponía un préstamo con opción a compra, situación que no gustó a los brasileños, quienes buscan vender al jugador, debido a que están realizando un esfuerzo económico importante para fichar a Luis Suárez”.

Para terminar, aún no hay información o certeza si el club mexicano seguirá intentando fichar al habilidoso jugador colombiano, quien con la llegada de Luis Suárez y otros refuerzos de Gremio en la vuelta a la Primera División en Brasil, no se sabe si tendrá muchos minutos de juego.