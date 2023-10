Jaminton Campaz, tras la polémica por pintarse las uñas: "Formaron mucho escándalo por eso"

Referente a lo que ha sido el impacto mediático en territorio argentino por pintarse las uñas previo al clásico rosarino, Jaminton Campaz tomó la palabra y, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ aclaró el panorama. Además de eso, el colombiano develó el cómo se han vivido las horas posteriores tras la victoria 1-0 sobre Newell’s Old Boys.

Sorprendido por lo que ha generado la imagen junto a algunas manicuristas, previo al clásico rosarino, el extremo colombiano afirmó que no entiende la magnitud de la situación, debido que para él siempre ha sido normal este tipo de prácticas, más por higiene que por vanidad: “Aquí no es tan normal hacerse las uñas como uno lo hace en Colombia. Formaron mucho escándalo porque faltaban dos-tres días para el clásico”, dijo el delantero.

“Y es que, aunque aquí no es común que los hombres se arreglen las uñas, igual eso no le vimos con mi compañero problema y simplemente unas uñitas se volvieron virales. Junto a Dannovis Quiñones fuimos como clientes normales, pero no pensamos que iba a llegar a donde llegó”, complementó Jaminton Campaz, quien, en tono de risa, confesó el nuevo ritual para el clásico contra Newell’s: “Me dijeron que de ahora en adelante tocaba hacerse las uñas en los clásicos y subirlo a redes”.

“Después que nos tomaron la foto, al siguiente día Miguel Ángel Russo me dijo que en Colombia era normal, pero en Argentina no. Sin embargo, un día después, el profe me dijo tranquilo que yo también me tomé la foto con las uñas, pero no pensé que la fuera a subir. Luego de la victoria la montaron; la celebración fue espontánea, fue de momento”, dijo Campaz.

*Otras declaraciones:

El clásico frente a Newell’s Old Boys:

“La verdad los clásicos rosarinos se viven como si fuera una final y lo celebran como si ganaras un título, yo le decía a mis compañeros que me parecía increíble que todavía siguieran celebrando un partido que se ganó, nosotros dijimos el derbi, el partido y ya listo, porque toca seguir, pero aquí es el duelo del año, la afición lo vive como una final que sí o sí hay que ganarla y entre las hinchadas hay una rivalidad tremenda. La verdad, la previa se vive toda la semana y ya cuando se ganó se armó una fiesta como si hubiéramos ganado un título”.

¿Cómo se vive el derbi en Rosario?

“El minuto a minuto fue muy hermoso, el recibimiento fue una locura, también fueron muy organizados sabiendo que si no entraban a los de Newell’s Old Boys se ponía caliente, pero se vivió una tarde hermosa, de locura en la que dices estoy jugándome una final, sabiendo que si no te ganas el partido queda un silencio tremendo y no será lo mismo llegar a casa victorioso; que perdiendo".

Miguel Ángel Russo...

"Con el profe tengo la libertad de jugar y confianza dentro del campo. El poder jugar sin compromiso y saber lo que sé hacer. La verdad, hace rato no sentía eso”.