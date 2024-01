Jaminton Campaz y el equipo que lo quiere ya: un giro inesperado sobre su futuro

Rosario Central, si bien había recibido un parte de tranquilidad días atrás respecto al tema de la continuidad de Jaminton Campaz , al parecer, tendrá que volver a preocuparse un poco más.

El representante del colombiano, Juan Carlos Torres, dio declaraciones de alivio que cayeron muy bien en el conjunto 'canalla'. “Vamos por buen camino, todos somos positivos en la firma para que empiece la pretemporada con Central. Estamos trabajando fuertemente con la gente de Central y la gente de Gremio. No ha sido sencillo, por muchos documentos y condiciones del jugador con Gremio. Había que resolver todo ese tema”, fue lo dicho por Torres en 'Zapping Sport'.

No obstante, ahora según información de 'TyC Sports', Campaz aún no ha firmado un contrato que lo vincule finalmente con el equipo rosarino, pese a que la opción de compra por la mitad de sus derechos deportivos se haya hecho efectiva. "el delantero colombiano había dado señales de continuidad en sus redes sociales, pero sigue sin haber acuerdo en la confección de su contrato", aseguraron en el medio argentino.

Por el momento y en caso de que no se solucione nada en los próximo días, Jaminton tendrá que presentarse a las sesiones de entrenamiento con Gremio de Porto Alegre, someterse a los exámenes médicos correspondientes y ponerse a punto con el equipo brasileño.

Publicidad

"Lo cierto es que, si no se resuelve esta cuestión contractual, Campaz deberá presentarse esta semana entrante en la práctica de Gremio de Porto Alegre y someterse a los estudios médicos con el resto del plantel", así lo explicó 'TyC Sports'.

Jaminton Campaz, jugador de Gremio Getty Images

Por último, aseguran que en Argentina siguen esperando por los regates del 'bicho', el cual se ganó el corazón de varios aficionados en estos últimos meses a punta de goles, asistencias y buenas actuaciones. "En Arroyito esperan llegar a un acuerdo con el atacante y que pueda seguir desparramando rivales en los últimos metros del Gigante, pero por ahora su novela sigue sumando capítulos...", comentaron desde el país del sur del continente.

¿Qué piensa el Miguel Ángel Russo de lo que está pasando con Jaminton Campaz?

Miguel Ángel Russo, campeón con Rosario Central. @RosarioCentral

Publicidad

Lo cierto es que Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario Central, ya está algo cansado respecto a la situación y luego de haber enfrentado uno de los partidos de preparación programados para la pretemporada 'canalla', el experimentado estratega dejó muy en claro que ya no quiere saber más de todo lo que está pasando alrededor del atacante. "Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema", fueron las palabras del argentino.