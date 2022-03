Jaminton Campaz y su gol olímpico: “Lo trabajé un día, vi al arquero afuera y tomé la decisión”

Jaminton Campaz es una de las ‘joyas’ colombianas que están en el fútbol internacional, y que poco a poco se ganan su lugar en el exterior, a punta de buenas presentaciones, asistencias, y goles.

El pasado sábado, el oriundo de Tumaco y del registro de Gremio, marcó un golazo que fue la sensación en el balompié de Brasil, y todo porque fue olímpico, anotaciones poco habituales.

Por eso, este martes, Campaz atendió a GolCaracol.com, desde Porto Alegre, para hablar de su presente en Gremio, de sus objetivos en el 2022 y por supuesto, del gol olímpico que viene de marcar. ¿Qué hay detrás de ese tanto?

¿Cómo se ha sentido en su proceso en Gremio?

“No es un secreto que llegué aquí en un momento donde sabía lo que se venía, tomé el riesgo, son obstáculos del fútbol, teníamos chances y esto hace parte del fútbol. Ahora, levantar cabeza y subir a la primera división. En lo individual bien, me he desarrollado bien, me han tratado de la mejor manera”.

¿Qué diferencias sintió entre el fútbol colombiano y el brasileño?

“Acá es súper rápido, hay que estar atento, de ida y vuelta, acá no se regala nada, todos los equipos juegan y son muy técnicos, creo que me costó un poco al inicio, pero hace parte de la adaptación, el idioma”

¿En qué ha mejorado?

“En marcar, la marcación he mejorado mucho, aquí un volante 10 es igual que los otros, y tiene que marcar como todos. Se trabaja mucho día a día”.

¿Cómo describe el gol olímpico que hizo el fin de semana?

“La verdad fue un gol importante, eso te llena de confianza, que ayudó al equipo a clasificar a las semifinales".

¿Hay algún secreto con ese gol?

“Lo trabajé un solo día, tomé la decisión de ponerlo en práctica en ese partido, yo dije que si pateaba mal, en el siguiente mandaba el centro, pero vi al arquero muy afuera y el del primer palo era bajito, dije ‘a la de Dios’. No insistí mucho en entrenamientos y mira salió un gol que no lo ve uno todos los años, o se ven pocos. Los compañeros felices, me felicitaron, un golazo que no se ve siempre y que sirve para agarrar confianza”.

¿Qué objetivos individuales y grupales hay para este 2022?

“El objetivo individual y el grupal es ascender, que es lo importante, estamos mentalizados para eso, ir día a día, el trabajo se verá reflejado en los partidos. El equipo está bien, hay buen ambiente y todos estamos tirando pal mismo lado. Igual no será fácil, porque todos quieren ascender”.