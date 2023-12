Jaminton Campaz y su secreto a la hora de la definición por penaltis en Rosario vs. Racing

Jaminton Campaz ha reencontrado un gran nivel desde su llegada al fútbol de Argentina. El colombiano, en el último partido jugado con Rosario Central, se reportó con gol en el tiempo regular y ayudó a su equipo marcando su pena máxima correspondiente a la tanda de penales para terminar eliminando a Racing Club de la Copa de la Liga del Fútbol Profesional Argentino.

Y es que Campaz se mantuvo sereno e indicó que, tras 90 minutos de igualdad 2-2 contra la 'academia', sufrió mucho. Sin embargo, hizo algo en especial que, al parecer, le dio la suerte para clasificar a la próxima fase del torneo argentino. “A los penales los sufrí mucho, recé y por suerte ganamos. Es un gran año. Tenemos un excelente grupo dentro y fuera de la cancha", confesó en declaraciones recogidas por el medio argentino 'La Capital'.

Por otro lado, también analizó el encuentro y pese a que no pudieron lograr la victoria en el tiempo reglamentario, sacaron casta para llevarse la tanda de penales con un marcador de 6-7 a favor de los 'canallas'. “Tuvimos para liquidarlo y no pudimos. Sabíamos que se iba a venir Racing, tuvimos espacios, pero no pudimos liquidarlo en los 90 minutos. Al final estaba cansado, pudimos ganar por penales y ahora a disfrutar para el próximo partido”.

Finalmente, habló del rival al que se tendrán que enfrentar en las semifinales de la Copa de la Liga de Argentina, el River Plate de Miguel Ángel Borja. "Se viene River, un rival grande de Argentina y será un lindo partido”, destacó.

Otras reacciones de la clasificación de Rosario Central a las semifinales de la Copa de la Liga de Argentina.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Rosario Central en el juego contra Newell's Old Boys. @RosarioCentral

El director técnico del conjunto 'canalla', Miguel Ángel Russo, se pronunció luego de haber eliminado a Racing Club de Avellaneda asegurando estar contento por el resultado y por sus dirigidos. “Estoy contento por los chicos, era muy difícil el partido, erramos mucho en el segundo tiempo, pero pudimos ganarlo por penales y avanzamos. El club se merece este momento”, expresó el argentino.

“Esto es para la gente, para los jugadores, siempre estamos en busca de lo mejor”, terminó por agregar Russo.

Igualmente, hizo especial hincapié en el gran año que ha tenido que vivir al mando de Rosario Central destacando que ya se encuentran por fuera de la lucha por el descenso. “Estamos teniendo un gran año. Arrancamos cerca del descenso, sin capital, con muchas deudas y con los dirigentes y los muchachos lo sacamos adelante”.

Finalmente, habló de su próximo rival, River Plate. “Para mí en lo personal en los penales me tocó ganar y perder. Ahora viene River y bienvenido sea todo esto. El club se merece este momento, los jugadores, los dirigentes y la gente”, aseguró.

Por su parte, el '10' 'canalla', Ignacio Malcorra, también tuvo palabras luego de la eliminación de Racing en donde elogió el trabajo que viene desempeñando Miguel Ángel Russo en su puesto como estratega del conjunto rosarino. “No lo definimos, Racing se encontró con un penal y nos empataron al final. Después en los penales Fatu Broun atajó dos. Los compañeros patearon muy bien. Desde que llegó Miguel con la nueva comisión las cosas comenzaron a mejorar y así de a poco se van viendo los resultados. Somos un equipo completo, que corre y juega”.