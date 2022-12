Janeiler Rivas, el nuevo pupilo de Maradona: “’Con vos no me peleo’, me dijo en broma”

Diego Armando Maradona es mucho más que un nombre, un futbolista o un entrenador. Es un mundo entero al que pocos pueden pertenecer. “Su mística es indescriptible”, le dijo a este Portal hace pocos días Juan Galindrez , delantero colombiano, quien fue dirigido por el ‘Pelusa’ en Dorados, de México.

Ahora, el privilegio, porque así lo describen cada uno de ellos; es para el defensor ‘cafetero’ Janeiler Rivas. El exjugador de Millonarios llegó este semestre al fútbol argentino y jamás se imaginó que, en medio de esto, iba a estar recibiendo órdenes del capitán de Argentina, que levantó la Copa del Mundo en el Mundial de México 1986.

“Estuve a principio de año en la India (Northeast United). Volví y me empecé a entrenar en Colombia, cuando me llegó el interés de Gimnasia no lo dudé. ¡Era el fútbol argentino!. Todo se dio rápido, pude debutar, pero desafortunadamente echaron al entrenador (Hernán Ortiz). Y ahora me encuentro con esta sorpresa, no puedo creer lo que me está pasando”, le confesó Rivas desde la ciudad de La Plata a GolCaracol.com.

¿Qué tal esa sorpresa?

“La verdad es increíble. Ni en mis mejores sueños se me pasó por la cabeza. Primero, ni me imaginé conocer a Maradona si quiera y segundo, mucho menos pensé en llegar a trabajar con él”.

¿Es cierto que el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo lo recomendó para Gimnasia?

“Sí, junto con el ‘profe’ Hugo Gottardi y Guillermo Cinquetti me recomendaron. Hablaron bien de mí y en parte también por eso estoy acá. Estoy muy agradecido con ellos. Mi contrato es por un año, pero mi idea es jugar lo más que pueda, hacerlo bien y ojalá se pueda renovar por más tiempo. Y claro, enamorar a Maradona, eso sería un sueño mucho más grande del que estoy viviendo”.

¿Ha tenido contacto con él?

“Sí, hasta en eso he sido un afortunado. El día de la presentación, el domingo en el estadio, yo estaba trabajando de manera diferenciada (se recupera de un desgarro) y se me acercó a hablarme. Yo no lo podía creer. De hecho, todavía no caigo. Y durante su primer entrenamiento (este martes) también se me acercó y me dijo varias palabras”.

¿Qué le dijo?

“Me dijo que me recuperara, que mirara a la gente, que por ellos teníamos que empezar a ganar. Eran solo palabras de motivación, pero yo la verdad solo lo veía y no lo podía creer. Le decía a todo que sí, porque no sabía ni qué responder. Lo que yo sé, es que uno no para de mirarlo. No sé por qué. Es una mística inexplicable”.

Entonces ya hay una confianza entre los dos…

“Pues él ya me ha hecho chistes delante del grupo, sabe que mi apodo es ‘Chiquito’; entonces me mira de arriba a abajo y reunidos con todos, me dice: ‘Con vos no me peleo’. Te tira cosas así para entrar en confianza, pero todavía uno no se anima a decirle cosas por respeto”.

¿Y ya se tomó fotos con él?

“Tengo dos del momento que estuvimos hablando, pero no fue ni pedida, solo me las mandaron. Las voy a guardar para toda la vida. Hasta las voy a enmarcar. Todavía no he sido capaz de pedirle una. Nadie lo ha sido. El día que alguien se atreva a pedirle una foto, lo hago”.

¿Maradona era lo que necesitaba Gimnasia para volver al triunfo?

“En cuanto a lo anímico, el cambio ha sido del cielo a la tierra. Lo que él te irradia es una cosa increíble. Además, tiene una energía buena, es un positivismo para todo, te alienta como ninguno. Yo creo que sí era lo que necesitábamos. Con verlo, ya uno se motiva. Cuando llegó se hizo un silencio total. Uno ve al tipo con esa admiración y esa mística que muy pocas personas en el mundo pueden transmitir. Nadie lo creía”.

¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido?

“Que ha sido uno más. El tipo es una figura mundial, de los mejores de la historia y que te hable con esa sencillez y humildad, es algo que a uno jamás se le pasa por la cabeza”.

Se habla mucho de la salud de Maradona…

“La verdad yo lo vi muy animado, con muchas ganas de estar acá y darnos una mano por la situación en la que estamos. Emociona verlo así, es contagioso. Se le entiende perfecto cuando habla y sus consejos son precisos, sabe comunicarte las cosas”.

